شكرا لقرائتكم خبر عن مالوما يكشف اسم نجمة تجمعه بها صداقة قوية.. ماذا قال عنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى مالوما خلال الساعات الماضية أن الصداقة فى عالم صناعة الموسيقى ليست بالأمر السهل، لذلك لم يكن لدى النجم الشهير العديد من الصداقات فى هذا العالم، إلا أن مالوما قرر أن يكشف عن النجمة الوحيدة التى تربطهما صداقة قوية وهى النجمة العالمية جنيفر لوبيز الذي يشاركها مالوما بطولة فيلمها الجديد " Marry Me " والمقرر عرضه شهر مايو المقبل.

وأكد مالوما خلال حديثة لمجلة "ELLE" قائلا: "جنيفر لوبيز ليست مجرد شريكة عمل أود أن أقول إنها صديقي، إنها شخص أحترمه، وهي شخص تابعتُه منذ أن كنت طفلا صغيرا".

واستطاع النجم اللاتيني الشهير مالوما البالغ من العمر ( 26 عام ) أن يكون هو أول فنان "رجل" يتصدر غلاف مجلة Elle ، وقد صرح مالوما فى حديثه للمجلة قائلا: "لا أحب حقا أن يكون لدى أصدقاء جدد ، فى الحقيقة كنت أحاول تكوين صداقات فى عالم صناعة الموسيقى، لكن الأمر صعب للغاية، أشعر أحيانا أنهم يريدون أن يكونوا أصدقائى، ولكن بمجرد أن التفت واعطيهم ظهرى، طعنونى"، واستكمل مؤكدا: "أفضل البقاء بأمان مع أصدقائى الحقيقيين، حيث أشعر دائما بالراحة معهم" .



مالوما و لوبيز (2)