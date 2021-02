شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى كارديشيان تعيش قصة حب مع هذا النجم..ويتواجدان معا فى Palm Springs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توضع دائما تفاصيل حياة نساء عائلة كارديشيان تحت المجهر حيث تركز عليها أهم وأشهر المواقع الفنية، و قد أشارت التقارير إلى أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتنى كارديشيان تواعد حاليا النجم العالمى ترافيس باركر .

وذكر موقع "People " أن نجمة تلفزيون الواقع " Keeping Up With the Kardashians " و البالغة من العمر ( 41 عام ) قامت برحلة مؤخرا مع النجم البالغ من العمر ( 45 عام ) إلى Palm Springs وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

و قد أكد مصدر مقرب للثنائى كورتنى و باركر إنهما فى بالم سبرينجز معا، وأنهما كانا يتواعدان منذ حوالى شهر أو شهرين وأنهما كانا صديقين لفترة طويلة لكن الأمر أصبح يسير فى طريق رومانسى.

يذكر أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتنى كاردشيان كشفت منذ عدة أيام عن انتهاء تصوير آخر حلقة من برنامج "Keeping Up With The Kardashians" الذى يحظى بشعبية جارفة حول العالم والذى كان السبب الحقيقى لتحول نجمات البرنامج لمليونيرات.