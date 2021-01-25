شكرا لقرائتكم خبر عن نور محمود يجسد شخصية ظابط مخابرات فى مسلسل "هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان نور محمود بأحداث مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة كل من الفنان أحمد عز وهند صبرى ويجسد من خلاله شخصية ظابط مخابرات ومن المقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان المقبل وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

ويجسد أحمد عز في "هجمة مرتدة"، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسئولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته بجانب عز وهند صبرى كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

كما يشارك الفنان نور محمود في مسلسل "القاهرة كابول" بطولة الفنانين طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، ويجسد نور شخصية مدرس يدعى "أحمد" ، وخلال الأحداث يقع في حب "مدرسة" زميلته تدعى "منال" وتجسدها الفنان حنان مطاوع، ووالدها الفنان القدير نبيل الحلفاوى، حيث تمر علاقتهما بأحداث كثيرة تجعل المشاهد دائما في ترقب لما يحدث حول تلك العلاقة.

مسلسل "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.