شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فؤاد المهندس بالفانلة الحملات وبيشرب قهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على صورة نادرة جدًا للفنان الراحل فؤاد المهندس بالفانلة الحملات وهو يحتسي فنجان القهوة وفي يده سيجارة .

الصورة ضمن مقتنيات متحف الفنانين بالمركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية والتي قدم الخليج 365 لقاء كاملا مع رئيس المركز والمتحف الفنان القدير ياسر صادق .



فؤاد المهندس بالفانلة الحملات

الصورة أصلية ونادرة ويظهر خلالها خفة ظل الراحل العظيم فؤاد المهندس ملك الكاراكتارات في المسرح والسينما الذي قدم روائع الأعمال المسرحية منها: سيدتي الجميلة وسك علي بناتك وإنها حقا عائلة محترمة وعلشان خاطر عيونك وغيرها من الأعمال الخالدة التي تعرض ونشاهدها عبر الفضائيات المصرية والعربية .



فؤاد المهندس

متحف الفنانين بالمركز القومي للمسرح والموسيقي هو ذاكرة مصر الثقافية والفنية، ويتكون المتحف من قاعة بالدور الارضى تضم صالة وغرفتان ملحقتان بهم بوسترات لرواد المسرح أمثال نجيب الريحانى، على الكسار، وتوفيق الحكيم،وغيرهم، كما يضم إعلانات باللغة العربية والعبرية للفنان أمين عطا الله وصور برتوريهات، ونصوص مسرحية تراثية، وكتب للموسيقى، وبروجرامات، وملابس مسرحية كرسى الاعتراف للفنان يوسف وهبى، وملابس مسرحية راسبوتين للفنانة أمينة رزق- وفاترينات لعرض مقتنيات الفنان الراحل السيد راضى.