شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبري مع غادة عادل ومنى زكي ونيللي كريم في صورة من دولاب الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة من دولاب الذكريات في بدايات مسيرتها الفنية، ظهرت فيها بصحبة الفنانة غادة عادل ومنى زكي ونيللي كريم.

وعلقت الفنانة عبير صبري على هذه اللقطة التذكارية قائلة: "صورة قديمة وإحنا في البدايات لقيتها وأنا برتب حاجاتي، كنا صغيرين ودلوقتي بقينا أصغر.. الجميلات منى، غادة، نيللي، نهى، أنا.. ما شاء الله".



عبير صبري تنشر صورة عبر انستجرام

وتشارك الفنانة عبير صبري في مسلسل موسى مع النجم محمد رمضان، ففي وقت سابق، شاركت عبير صبري، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بفيديو وصورة من كواليس مسلسل "موسى"، معلقة: "كواليس تصوير ملحمة موسى".



عبير صبري مع منى زكي ومنة شلبي في صورة نادرة

وظهر في مقطع الفيديو الذي يكشف جزءًا من كواليس تصوير إحدى مشاهد مسلسل موسى، طاقم التصوير مع الفنانة عبير صبري، فيما ارتدى البعض الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الفنانة عبير صبري، في وقت سابق، صورة لها من كواليس تصوير مسلسل "موسى"، معلقة: "موسى.. ملحمة"، وقد لاقت الصورة تفاعلاً كبيرًا بين متابعيها وانهالت عليها التعليقات بتهنئتها على المشاركة في المسلسل، حيث علقت عليها الفنانة روجينا قائلة: "مبروك يا عمري".