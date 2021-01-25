شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تقدم أغنية عن الفراق فى ألبومها الجديد بتوقيع حسام سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة روبي لأول مرة مع الشاعر حسام سعيد في أغنية ضمن ألبومها الجديد، وهى تحمل طابع دراما وهى من ألحان خالد حلمى، وتوزيع الموسيقى أحمد إبراهيم، وقال مؤلف الأغنية حسام سعيد لـ"الخليج 365"، روبي تتحدث من خلال الأغنية "الفراق" بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها.

ويتضمن الألبوم 6 أغانٍ، تتعاون فيها روبي مع الشاعر أيمن بهحت قمر وتوزيع أحمد إبراهيم وتوما وألحان محمد يحيى، والتي تعود به روبي للغناء مرة أخرى بعد ابتعادها فترة كبيرة عن إصدار أغاني جديدة والتي كانت بوابة تعارف الجمهور عليها.

وتشارك روبى في بطولة مسلسل "شقة 6" إخراج محمود كامل، وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب.

كما تستعد الفنانة روبى لتحضير فيلم جديد بعنوان "شغل خواجات"، تأليف شادى سلامة، وجارى عقد جلسات عمل لاختيار فريق العمل الذى يشارك روبى فى البطولة، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة بعد التعاقد النجوم.

يذكر أن روبى ظهرت مع الإعلامية إسعاد يونس، وتألقت بالغناء في حلقة استثنائية من برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC بمناسبة العام الجديد، حيث غنت روبى أغنيتها الشهيرة "ليه بيدارى كده" كلمات عبد العزيز عمار وألحان محمد رحيم، وشاركتها إسعاد يونس بالرقص معها على مسرح البرنامج.