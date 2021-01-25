شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تتغزل فى والدتها بصورة من كواليس مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة ناهد السباعي، بصورة لوالدتها ناهد فريد شوقى، من وراء كواليس تصوير مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي، الذى طرح فى يناير عام 1996، وحقق نجاحًا واسعًا فى مصر والوطن العربى، حيث نشرت صورة لوالدتها من أحد المشاهد الشهيرة فى العمل الدرامى وهو مشهد "فرح سنية" عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

وتغزلت السباعى فى والدتها التى ظهرت بجانب النجم الراحل نور الشريف، فى كواليس تصوير مشهد فرح سنية الشهير الذى تربع لفترة طويلة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة فى الكوميك، ووكتبت "انا أحبك"

من ناحية أخرى، سبق وشاركت الفنانة ناهد السباعى متابعيها بلحظات ممارستها للرياضة بصفة عامة حيث تعد من أكثر الفنانات ممن يهتممن بممارسة اليوجا مثلما ظهر مؤخرًا عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام حينما ظهرت خلال صورة علقت عليها وكتبت: "كن جميلًا تري الوجود جميلا".