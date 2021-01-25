شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى يكشف كواليس تصوير مشهد 26 مرة فى "الباشا تلميذ" وإفيهات حسن حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج مجدى الهوارى، عن بعض كواليس فيلم الشهير "الباشا تلميذ"، الذى قام ببطولته الفنان كريم عبد العزيز والفنان رامز جلال، بمشاركة النجم الراحل حسن حسني، وكتب الهوارى قصة تصوير احد مشاهد الفيلم عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام.

وقال الهوارى فى تدوينته: "من كواليس المشاهد التي لا تنسي من أفلامي للعظيم حسن حسني، وكريزة ضحك أخرى لم تتوقف لمدة نصف ساعة بسبب مفاجأة عم حسن علي الهوا وهو بيقول اعقلوا الكلمة، فاجئنا فضحكنا كلنا وضحك كريم عبد العزيز ومقدرش يوقف ضحك من ساعتها لحد النهارده، كل مانفتكر أنا وهو ورامز جلال يوم تصوير المشهد ده تلقائية عم حسن حسني نضحك والله لحد دلوقتي وبعدين قال "اسأل شهاب ولا انت مبتنزلش".

وأضاف المخرج مجدى الهوارى: "كان عبقري في إضافة الإفيه في التصوير بشكل تلقائي دون المساس بالنص أو بكلام المشهد وكل ده في الشوت علي الهوا وعفوي، اتفرجوا علي الفيلم وشوفوا ضحك كريم عبد العزيز الحقيقي والله مكنش بيمثل، رغم إعادة تصوير المشهد 26 مرة في الآخر اضطرينا ناخد المشهد بضحكه الحقيقي، لاننا لم نستطع السيطرة علي الناس ديه لما تتجمع في مشهد، غير كتير مواقف في الفيلم عايز اكتب عنها سنة كاملة".



مشهد فيلم الباشا تلميذ

وتابع الهواري قائلاً: "وابقي احكي كمان علي موقف خالد الصاوي وأسرة مع بعضينا في طابا والمشاهد اللي بتجمع حسن حسني مع كريم عبد العزيز، زي مشهد يا فاشل يا فاشل، وحازم حازم وبسيوني بسيوني، هو ومحمد لطفي يااااااااااه والله أيام كانت جميلة والممتع أكتر كواليس الفيلم" ،

واختتم الهوارى منشوره قائلاً: "الله يرحمك ياعم حسن يا نادر ويرحم عم سعيد طرابيك"