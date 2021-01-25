شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تستعرض لياقتها البدنية أثناء توجها لـ"الجيم" فى ميامى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية جينيفر لوبيز، أمام أحدى صالات الالعاب الرياضية فى مدينة ميامى الأمريكية، بعد تألقها أول أمس فى إعادة تصوير أغنيتها الشهيرة Love Don't Cost Thing، بعد 20 عاماً من إطلاقها.

واستعرضت النجمة صاحبة الـ 51 عاماً، عضلات بطنها فى الصور التى نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، والتى التقطت لها أمام صالة الالعاب الرياضية التى اعتادت التدريب فيها بمدينة ميامى الامريكى، حيث ظهرت وهي ترتدي ملابس رياضية عبارة عن بنطلون ضيق وقميص قصير من الأعلى.



جينيفر لوبيز وهى فى طريقها للتدريب

ووفقًا لصحيفة الديلى ميل البريطانية، فإن النجمة صاحبة الـ 51 عامًا، أعادت تصوير فيديو جديد لأغنيتها Love Don't Cost a Thing حيث نشرت مقطعًا أمس السبت، على وسائل التواصل الاجتماعي، احتفالًا بالذكرى العشرين لألبوم الاستوديو الثاني لها الذي يحمل عنوان J.Lo



جينيفر لوبيز امام صالة الالعاب الرياضية

وخضعت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز لجلسة تصوير بصحبة خطيبها أليكس رودريجيز أمام البيت الأبيض، الأربعاء الماضى، خلال حضورهما حفل تنصيب جو بايدن، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية خلفا للرئيس دونالد ترامب.

وتبادلت جينيفر لوبيز مع خطيبها أليكس رودريجيز القبلات، حيث شاركت الفنانة العالمية جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام صورها مع خطيبها وأصدقائها ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا بين متابعيها.



جينيفر لوبيز