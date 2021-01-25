شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يونس عن "انتى أى كلام": كنت متوقع نجاح الأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج والمطرب تميم يونس عن أن أغنيته الجديدة "انتى أى كلام"، الذى طرحت منذ عامين كان متوقعًا نجاحها من خلال فقرة الأسئلة والأجوبة عبر خاصية الاستورى على إنستجرام موقع الصور والفيديوهات.

وأغنية "انتي أي كلام" من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا رغم أنها لم تحتوي علي كلمات أو تعتبر أغنية بالشكل المتعارف عليه، والأغنية حققت حتي الآن أكثر من 12 ونص مليون مشاهدة.

وكان قد أعرب الفنان أكرم حسني، عن سعادته بالعمل مع المخرج الشاب تميم يونس، مؤكدًا أنه "من ألذ المخرجين الذين عمل معهم طوال مشواره"، وكتب حسني، عبر حسابه على موقع "تويتر": "تميم يونس من ألذ المخرجين اللي اشتغلت معاهم في حياتي.. اتبسطت أوي بالشغل مع كل تيم الإعلان".

يذكر أن أكرم حسني، يشارك في مسلسل "لؤلؤ" الذي تدور أحداثه في 40 حلقة، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.