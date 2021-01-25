شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى فى ذكرى 25 يناير: "طول ما فى ناس بتحب مصر هتكون قوية وحرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمود العسيلي، على إحياء الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، بالتأكيد على أن مصر ستظل دولة حرة وقوية بوجود أبنائها المخلصين، وعبر "العسيلى" عن تقديره لثورة 25 يناير في ذكراها العاشرة وتسببها في تحقيق الكثير من الإنجازات التي تعيش فيها مصر حاليًا.

وقال محمود العسيلى، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، في ذكرى ثورة 25 يناير: "عشر سنين عدت.. وقلبي لسه هناك.. قلبي لسه في مصر اللي بحلم بيها.. كل حاجة حلوة إحنا فيها دلوقتي وبنفخر بيها ابتدت هناك وهتكمل بردو بهناك في التحرير.. التحرير مش مكان.. التحرير معنى عايش وطاقة دائمة طول ما في ناس بتحب مصر هتكون قوية وحرة".



محمود العسيلى على تويتر

ويحتفل الشعب المصري بالذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، اليوم الإثنين، حيث خرج المصريون مطالبين بتحقيق العدالة الاجتماعية والتحول إلى التنمية بعد أن تراجعت مصر في السنوات الأخيرة وقتها، وكشفت أحداث الثورة للمصريين التيارات الإسلامية التي استولت على إرادة المصريين حتى عادت إرادتهم وتحررت في ثورة 30 يونيو، والسير نحو تحقيق التنمية الحقيقة بما يحققه الرئيس عبد الفتاح السيسى من مشروعات قومية.

وعلى جانب آخر، طرح النجم محمود العسيلى، أغنيته الجديدة والأولى في العام الجديد، ونشر محمود العسيلي فيديو كليب أغنيته على قناته بموقع "يوتيوب"، ووجه رسالة إلى جماهيره عبر حسابه بموقع "تويتر"، عن أغنيته الجديدة، حيث قال: "كل واحد فينا كان عنده في حياته حب غلط.. أول أغنية ليا في 2021 يا رب تعجبكوا".

ونشر العسيلي كلمات الأغنية عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :" ابعديني .. حاولي تفهميني ..الف مرة حاولت امشي بس قلبي رجع ..ساعديني من قلبك شيليني ..اصلي عارف ان السكة دي آخرها وجع".