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مايلى سايروس تعالج حادث سرقتها بالتمرينات الرياضية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية مايلى سايروس، بعد انتهائها من التمرين فى إحدى صالات الألعاب الرياضية الشهيرة فى منطقة ويست هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى ترتدي ملابس رياضية مكشوفة من الأعلى.

وظهرت سايروس صاحبة الـ 28 عامًا، فى الصور التى نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وهى تستعرض رشاقتها وعضلات بطنها، فى ظهورها الأول بعد تعرضها لعملية سرقة إحدى وحدات تخزينها منذ أيام، وسط التزامها الكامل بالإجراءات الاحترازية وارتدائها للكمامة الطبية.

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وكانت قد كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن تعرض النجمة العالمية مايلي سايروس، لحادثة سرقة آخر لإحدى وحدات التخزين الخاصة بها في منزلها بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وهو ما يعد الحادث الثاني الذى تتعرض فيه للسرقة بعد سرقة جيتار بقيمة 10 آلاف دولار في عام 2018.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النجمة تعرضت لعملية سطو وسرقة بعض التذكارات وأشياء عاطفية أخرى من إحدى وحدات تخزينها، لتكون ثانى عملية تتعرض لها خلال الفترة الماضية.

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ونقلت الصحيفة البريطانية في تقرير تفاصيل حادث السرقة نقلاً عن مجلة TMZ، التي أكدت عودة الأشياء المسروقة للمطربة صاحبة الـ 28 عامًا، إلا أن الشرطة مازالت تحقق في الحادثة، وتأتى تلك الحادثة بعد أسابيع من تدمير منزلها السابق في ماليبو، الذي شاركت فيه مع زوجها السابق ليام هيمسوورث، بسبب حريق وولسي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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