شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم سعيد يطرح كليب "بصوت مصرى" إهداء لمصر وشعبها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب هيثم سعيد أحدث كليباته والتي تحمل إسم "بصوت مصري" إهداء لمصر وشعبها، حيث تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في نيل القناطر، وهى من كلمات محمد حسن معوض وألحان عمرو صفاء وتوزيع عمر إسماعيل مكس وماستر عمار خاطر ومن إخراج بتول عرفة وإنتاج لايف ستايلز، واستغرق هيثم سعيد 18 ساعة في تصويرها.





وتقول كلمات الأغنية :

يا حضن الليل

يا نخلة وطرحة جنب النيل

يا طلعة صبح ويا الشمس

يا طيبة قلب صافي جميل

غنى المواويل

بصوت مصري صعيدي اصيل

يا مصر انت يا ست الحسن

فكل الكون ما ليكي مثيل

بحبك حب مش عادي

يا مصر يا ام حضن يضم

تاريخ هحكي لولادي

ده حضنك هو حضن الأم

يا سهرة ليل وانا بغني

على نيلك يا ست الكل

ولاد بلدك مافيش منهم

تحياتي ومساء الفل

يا راحة البال

يا بلدي يلي فيك اتقال

كلام في اغاني

يا حببتي يا سمرا يا ام طرحة وشال

يا احلى مكان

بحس براحة فيه وآمان

ما بنفرأش فيكي

ما بين جرس كنيسة ولا آدان

وأكد مؤخرًا المطرب هيثم سعيد لـ"الخليج 365" أنه انتهى من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "أحلى من السكر" على طريقة الفيديو كليب في لبنان، وهى من كلمات إيهاب عبد العظيم وتوزيع ياسر ماجد وألحان عمرو الشاذلى وميكس وماستر ماهر صلاح، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: الأغنية تم تصويرها فى لبنان وسط المناظر الطبيعية بأفضل الكاميرات وتكلفة ضخمة بالإضافة إلى ظهورى من خلال الكليب بطريقة مختلفة.

وطرح المطرب هيثم سعيد مؤخرا، أغنية جديدة تحمل اسم "حلوة عنيه"، على "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وقام بتصويرها وسط المناظر الطبيعية في لبنان وقام المخرج فادى حداد بتركيز العمل على روح المغامرة والمناظر الطبيعية الخلابة، واقتربت من تحقيق 3 مليون مشاهدة .

وتحمل أغنية "حلوة عنيه" كلمات غزل ترجمها المطرب هيثم سعيد إلى قصة رومانسية خلال الكليب بينه وبين حبيبته ضمن مغامرات شيقة توزعت بين الطيران في سماء لبنان وتسلق الجبال وغيرها من النشاطات الترفيهية.

"حلوة عينه" كلمات محمد الغنيمي، ألحان أحمد أبو زيد، توزيع كريم أسامة، والكليب من إخراج فادى حداد.