شكرا لقرائتكم خبر عن أولى دورات المنتدى العالمي لسينما الأطفال تقام افتراضياً 29 و 30 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الأول من نوعه في الدولة والمنطقة، فى بيان صحفى، عن انطلاق الدورة الافتتاحية من "المنتدى العالمي لسينما الأطفال" بمشاركة نخبة من خبراء الفن السابع لمناقشة سبل تطوير صناعة سينما الأطفال وتنظيم المهرجانات السينمائية للأطفال في ظل الظروف الحالية.

وينظم المهرجان الدورة الأولى من المنتدى افتراضياً عبر منصة زووم يومي 29 و30 يناير الجاري، بالشراكة مع مهرجان لاهور السينمائي الدولي للأطفال في باكستان، ويشارك فيها مجموعة واسعة من صانعي المحتوى والمخرجين والمنتجين والموزعين والمؤلفين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.



شعار المنتدى العالمي لسينما الأطفال

ويشهد المنتدى تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية الملهمة لتبادل الأفكار والآراء وتقديم حلول عملية للتحديات التي يواجهها قطاع سينما الطفل، واستكشاف فرص واعدة للتعاون من أجل تطويره والارتقاء به، ويتيح المهرجان للجميع المشاركة في المنتدى مجاناً من خلال التسجيل عبر الرابط https://thelittleart.org/happenings/childrens-cinema-global-forum.

جلسات اليوم الأول 29 يناير

ويستضيف المنتدى العالمي لسينما الأطفال فنانين وصانعي أفلام من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمعارف مع الجمهور المشارك وذلك ضمن أربع جلسات حوارية.

وتقام يوم الجمعة الجلسة الأولى بعنوان "سينما الأطفال بين الماضي والمستقبل" من الساعة 6:00 إلى 7:00 مساءً (بتوقيت الامارات)، ويشارك فيها البروفسور والأكاديمي دراغان فيمون من فرنسا، وفريدوز بولبوليا من مهرجان نيلسون مانديلا السينمائي للأطفال، من جنوب إفريقيا، إلى جانب ميناكشي فيناي راي، مديرة مهرجان تشين الهند السينمائي للأطفال، الهند، ويدير الجلسة شعيب إقبال، مدير مهرجان لاهور السينمائي الدولي للأطفال في باكستان.



شعار مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب

ويشارك في الجلسة الثانية التي سيتم بثها من الساعة 7:30 إلى 8:30 مساءً (بتوقيت الامارات)، تحت عنوان "المهرجانات في عام 2020 وما بعد كورونا"، مجموعة من المتحدثين الدوليين أبرزهم دان بينيت، مدير مهرجان لوس أنجلوس السينمائي الدولي للأطفال في الولايات المتحدة، وكلاوديو جوبيتوسي، مدير مهرجان جيفوني السينمائي الدولي للأطفال في إيطاليا، إلى جانب كيث بيني، مدير الجمهور والمجتمع لدى مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في كندا.

جلسات اليوم الثاني 30 يناير

ويستهل المنتدى برنامج يومه الثاني بجلسة تحت عنوان "مستقبل المهرجانات ورعاية مواهب الأطفال وأثره الاجتماعي"، وتقام من الساعة 6:00 إلى 7:00 مساءً (بتوقيت الامارات)، وتستضيف ميتسوو تاهيرا، مدير مهرجان كينيكو السينمائي الدولي للأطفال في اليابان، وأحمد الملا، مدير مهرجان أفلام السعودية، وجيوليو فيتا، مدير مهرجان لا جواريمبا السينمائي في إيطاليا، وتديرها الإعلامية شروق لشكري، من مؤسسة دبي للإعلام.



شعار مهرجان لاهور السينمائي الدولي للأطفال في باكستان

ويختتم المنتدى العالمي لسينما الأطفال فعالياته بجلسة حول "الفرص ومجالات التعاون" من الساعة 7:30 إلى 8:40(بتوقيت الامارات)، بإدارة الكاتبة والمتحدثة عايدة البوسعيدي التي ستتحاور مع كلّ من نينا جورالنيك، مدير مهرجان نيويورك السينمائي للأطفال في الولايات المتحدة وشادي النميري، خبير مشاريع لدى الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.