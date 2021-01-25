هكذا احتفلت فيفي عبده بعيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة فيفي عبده، على الاحتفال بعيد الشرطة، الذي يوافق اليوم الإثنين 25 يناير.

ونشرت فيفي، أغنية لمحمد منير بهذه المناسبة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "‏الله أكبر على مصر أم الدنيا.. النهاردة 25 إن شاء الله دايمًا انتصار.. إن شاء الله دائمًا بالنجاح.. ‏بحبك يا بلدي، مصر أم الدنيا المحروسة.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

يذكر أن الفنانة فيفي عبده، تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية أجبرتها على المكوث في المنزل، إذ تعاني من آلام في الظهر، ولكنها خرجت لجمهورها وأكدت أن حالتها الصحية جيدة وأنها تتلقى العلاج اللازم كي تتعافى تماما.