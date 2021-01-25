"ده بجد ولا إيه؟".. هنا الزاهد تثير حيرة جمهورها بصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة الشابة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها كشفت عن حملها.

وظهرت "هنا" في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ببطن منتفخة، واكتفت بذلك دون تعليق.

وأثارت الصورة جدلا بين متابعي هنا الزاهد، وتباينت تعليقاتهم حول تأكيد حمل هنا الزاهد، أم أنها مجرد صورة من مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" الذي تواصل تصويره خلال الفترة الحالية.

ومن بين التعليقات التي تلقتها: "ده بجد ولا إيه ده خلينا نفرح، دي صورة من مسلسل حلوة الدنيا سكر، ألف مبروك إن شاء الله تجيبي بنت جميلة زيك، هو إنتي حامل بجد ولا لا؟" وغيرها.

هنا الزاهد متزوجة من الممثل أحمد فهمي منذ سبتمبر 2019.

وتقدم هنا الزاهد خلال بطولتها المطلقة الأولى "حلوة الدنيا سكر"، 9 شخصيات مختلفة من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتي كل حلقة في 5 حلقات، ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف.

مسلسل"حلوة الدنيا سكر" يشارك في بطولته النجوم: محمد كيلاني، محمود عبد المغني، ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، حنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، وعدد من الفنانين.