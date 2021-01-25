مبيعات صاروخية لروايات "بريدجيرتون".. ابحث عن نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت مبيعات سلسلة راويات Bridgerton (بريدجيرتون) للكاتبة جوليا كوين بشكل ملحوظ، في أعقاب النجاح الكبير الذي يشهد مسلسل نتفليكس.

واقتبست شبكة نتفليكس مسلسل "بريدجيرتون" عن سلسلة روايات الكاتبة؛ ليحقق المسلسل نجاحًا غير متوقع منذ طرحه، ما انعكس على أداء سلسلة الروايات الخيالية.

ووفقًا لموقع "ياهو" البريطاني، استقرت رواية The Duke and I (الدوق وأنا)، أول أجزاء السلسلة الروائية على صدارة قائمة الأعلى مبيعًا للروايات الخيالية وفقًا لتقييم نيويورك تايمز.





واحتلت الرواية الثانية The Viscount Who Loved Me، المركز السادس في نفس القائمة، ورواية Romancing Mr Bridgerton في المركز السابع.

ووفقًا لناشرة سلسلة الروايات، ليزا كوش، هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها أي من أجزاء سلسلة الروايات أعلى 10 مراكز في تقييم نيويورك تايمز في الوقت ذاته.

وتابع: لاقت سلسلة الروايات شعبية منذ طرحها، وكنا نتوقع أن يتجدد اهتمام الإنترنت بها بعد طرح مسلسل نتفليكس، لكننا لم نتوقع أبدًا رد الفعل المهول هذا، ونحن في غاية السعادة".

مسلسل "بريدجيرتون" هو أول مشروع تنفذه مؤلفة "جرايز أناتومي"، شوندا رايمز، بالتعاون مع نتفليكس، ويتناول حياة عائلة بريدجيرتون والصراع حول السلطة والثروة والحب.