مجدي الهواري يكشف عن موقف كوميدي في كواليس "الباشا تلميذ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المخرج مجدي الهواري عن موقف كوميدي، جمعه بالفنان الراحل حسن حسني، الفنان كريم عبدالعزيز والفنان رامز جلال في كواليس فيلم "الباشا تلميذ".

نشر "الهواري" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "من كواليس المشاهد التي لا تنسى من أفلامي للعظيم حسن حسني، وكريزة ضحك أخرى لم تتوقف لمدة نصف ساعة بسبب مفاجأة عم حسن على الهوا وهو بيقول اعقلوا الكلمة فاجئنا فاضحكنا كلنا فضحك كريم عبدالعزيز ومقدرش يوقف ضحك من ساعتها لحد النهاردة".

أضاف: "كل مانفتكر أنا وهو ورامز جلال يوم تصوير المشهد ده تلقائية عم حسن حسني نضحك والله لحد دلوقتي وبعدين قال: اسال شهاب ولا انت مبتنزلش".

تابع: "كان عبقري في إضافة الإفيه في التصوير بشكل تلقائي دون المساس بالنص أو بكلام المشهد وكل ده في الشوت على الهوا وعفوي".

أكمل: "اتفرجوا علي الفيلم وشوفوا ضحك كريم عبدالعزيز الحقيقي والله مكنش بيمثل، رغم إعادة التصوير للمشهد ٢٦ مرة وفي الأخر اضطرنا ناخد المشهد بضحكه الحقيقي، لاننا لم نستطيع السيطرة على الناس ديه لما تتجمع في مشهد".

استطرد الهواري: "غير كتير مواقف في الفيلم عايز اكتب عنها سنة كاملة، وتبقى أحكي كمان على موقف خالد صاوي وأسرة مع بعضينا في طابا، وربنا يستر، على الله"، موضحًا "هيحصل لأول مرة نشر هذه المواقف، وبالذات في مشاهد اللي بتجمع حسن حسني مع كريم عبدالعزيز، زي مشهد يا فاشل يا فاشل، وحازم حازم وبسيوني بسيوني هو ومحمد لطفي يااااااااااه والله أيام كانت جميلة والممتع أكتر كواليس الفيلم".

فيلم "الباشا تلميذ" إنتاج 2004، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، حسن حسني، رامز جلال، محمد رجب، مها أحمد، ومن إخراج وائل إحسان.