عبير صبري تستعيد ذكرياتها مع منى زكي وغادة عادل ونيللي كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها ومتابعيها صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت عبير في الصورة رفقة كل من الفنانات منى زكي وغادة عادل ونيللي كريم، وعلقت: "صورة قديمة واحنا في البدايات لقيتها وانا برتب حاجاتي".

من ناحية أخرى، تشارك عبير صبري، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "موسى"، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.