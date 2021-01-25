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شريهان تنعى الداعية عبلة الكحلاوي: رحل الجسد وبقي حبنا لكِ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة شريهان، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، التي وافتها المنية أمس الأحد، عن عمر يناهز 72 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس المستجد.

نشرت شريهان صورة عبلة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم".

وأضافت في تغريدة أخرى: "رحلت الروح إلى خالقها رحل الجسد، وبقي العلم والعمل واحترامنا ودعائنا وحبنا جميعا لكي وإلى أن نلتقي في الفردوس الأعلى إن شاء الله".

وتابعت: "أعزي المجتمع المصري بجميع فئاته، أعزي جمهورية مصر العربية ونفسي في وفاة الداعية والفقيهة الدكتورة المصرية عبلة الكحلاوي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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