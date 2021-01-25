صلاح عبدالله رفقة أحفاده: صورة بكل اللي فات من السنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان صلاح عبدالله صورة له رفقة أحفاده، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، احتفالا بعيد ميلاده الـ66 والذي يمر اليوم الموافق 25 يناير.

وعلق عبدالله على الصورة قائلًا: "في ذكرى يوم مولدي السادس والستين، وبعد كل سنة وأنتم أطيب الطيبيين، صورة من السنة اللي فاتت بكل اللي فات من السنين، أحفادي كرمتي ومُرادي يتسابقون لإسعادي، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم قولوا آمين".

من ناحية أخرى، يشارك صلاح عبدالله في مسلسل "جمال الحريم"، الذي يعرض حاليًا، وهو من بطولة نور، وخالد سليم ودينا فؤاد، وأشرف مصيلحي، وحازم سمير، وإيهاب فهمي، وأمير شاهين، من إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر.