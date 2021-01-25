فن ومشاهير

تشلسي يعلن إقالة المدرب فرانك لامبارد

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 05:10 مساءً - منذ 37 دقيقة

فرانك لامبارد

أعلن نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم إقالة مدربه فرانك لامبارد من منصبه بعد تلقيه خمس هزائم في ثماني مباريات بالدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم ما تسبب في تراجعه للمركز التاسع بين فرق البطولة العشرين.

وقال الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي اللندني في بيان “كان هذا قراراً صعباً بالنسبة للنادي ليس فقط لأنني تربطني علاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأحمل له أكبر قدر من الاحترام”، وأضاف “هو رجل يتمتع بنزاهة هائلة وصاحب أعلى مستوى من أخلاقيات العمل، لكن وفي ظل الظروف الحالية فإننا نعتقد أنه من الأفضل استبدال المدرب”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا