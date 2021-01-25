وفاة عبلة الكحلاوي.. وياسمين صبري وحمادة هلال ووفاء الكيلاني ينعونها

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

الداعية الإسلامية المصرية عبله الكحلاوى

توفيت ليلة أمس الداعية الإسلامية المصرية ​عبله الكحلاوى عن عمر ناهز الـ72 عاماً بعد صراع مع ​فيروس كورونا​، وستقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر بمسجدها، بالهضبة الوسطى في حي المقطم أمام مجمع "الباقيات الصالحات".



والكحلاوي هي داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي ابنة الفنان محمد الكحلاوي.

وعمد عدد من النجوم المصريين إلى نعي الكحلاوي عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي نذكر منهم، الممثلة ​ياسمين صبرى​ التي كتبت:"البقاء لله في الشيخة عبلة الكحلاوي كنت اتمني شرف مقابلتها. ان شاء الله في مكان افضل و في نور. إنا لله وانا اليه راجعون".

الفنان ​حماده هلال نشر صورة للراحلة وعلّق بالقول:"الله يرحمك يا طيبة يا أم الغلابه الطيبين أسألكم الدعاء إلى الدكتورة عبلة الكحلاوى رحمة الله عليها أسأل الله أن يصبر اهلها".

الإعلامية ​وفاء الكيلانى​ نشرت صورة للراحلة وعلّقت بالقول:"رحم الله رُوحآ أحبتهُ وتاقت شوقآ إلى رؤياه الدكتوره عبلة الكحلاوي في ذمة الله".