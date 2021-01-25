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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يطرح "أبطال رجالة" احتفالا بعيد الشرطة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021
الفنان المصري محمد منير
طرح الفنان المصري محمد منير، أغنيته الجديدة "أبطال رجاله" عبر يوتيوب، وذلك احتفالًا بعيد الشرطة في مصر ونال استحسان العديد من المتابعين الذين رحبوا بهذه المبادرة الفريدة.
ويشار الى أن أغنية "أبطال رجالة" لمحمد منير من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وصوت خالد محسب، والفيديو كليب من إخراج أكرم فاروق.
الجدير ذكره أن أكرم فاروق، فضل تصوير الفيديو كليب داخل الاستديو، بسبب تقلبات الطقس في الأيام الحالية، وكذلك تقيدا بمعايير الإلتزام بالحجر المنزلي نتيجة انتشار فيروس كورونا.