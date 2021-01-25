محمد منير يطرح "أبطال رجالة" احتفالا بعيد الشرطة

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

الفنان المصري محمد منير

طرح الفنان المصري ​محمد منير​، أغنيته الجديدة "​أبطال رجاله​" عبر يوتيوب، وذلك احتفالًا بعيد الشرطة في مصر ونال استحسان العديد من المتابعين الذين رحبوا بهذه المبادرة الفريدة.



ويشار الى أن أغنية "أبطال رجالة" لمحمد منير من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وصوت خالد محسب، والفيديو كليب من إخراج أكرم فاروق.

الجدير ذكره أن أكرم فاروق، فضل تصوير الفيديو كليب داخل الاستديو، بسبب تقلبات الطقس في الأيام الحالية، وكذلك تقيدا بمعايير الإلتزام بالحجر المنزلي نتيجة انتشار فيروس كورونا.