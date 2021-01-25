العثور على جثة نجم عالمي والمعلومات ترجّح إنتحاره

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

عثرت زوجة الممثل والكوميدي الروسي ​الكسندر شاليابين​ عليه جثة هامدة في منزلهما، وقالت أناستاسيا شاليابين إنها وفور عودتها إلى المنزل بعد قضائها عطلة نهاية الأسبوع في إحدى ضواحي العاصمة الروسية موسكو، لاحظت بقايا دم، ما أثار فيها الرعب وقررت الاتصال بشخص تعرفه، وبعد دخولهما الشقة وجدا شاليابين (41 عاما) متوفياً.



وقالت زوجته إنه كان يعاني من مشاكل إدمان على الكحول على مدار العشرين عاما الماضية، وفي الفترة الأخيرة كان يعالج في عيادة في بيلغورود، ووصل إلى موسكو قبل أيام قليلة، فيما أكدت مديرة أعماله انه إنتحر.

يُعرف ألكسندر شاليابين بأنه ممثل سينمائي وفنان كوميدي، قام ببطولة أكثر من 50 فيلما.