توبا بويوكستون تطلّ بأول مشاهدها في "إبنة السفير"

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

الممثلة التركية توبا بويوكستون

نشرت الممثلة التركية توبا بويوكستون​ صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تشوّق من خلالها متابعيها الى حلقة الليلة من مسلسل "​ابنة السفير​" الذي تطل من خلاله على متابعيها عند الساعة الثامنة مساء.



وظهرت توبا في الصورة وهي تضع قبعة حمراء على رأسها وتحمل كوبا بيدها كما اعتمدت توبا تسريحة شعر الأظافر في إطلالتها.

ويشار الى أن الممثلة التركية نسليهان اتاغول​ أعلنت إنسحابها من مسلسل "إبنة السفير"، بعد تعرضها لوعكة صحية وشعورها بإرهاق كبير، مما جعلها تتخذ هذا القرار.

ولم تكن نسليهان الوحيدة التي أعلنت ذلك، فقد كشف النجم التركي أوراز كايجلر أوغلو، المعروف بـ"غديز"، أنه سيشارك في حلقتين من العمل فقط.