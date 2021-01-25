30 يناير.. انطلاق عرض "بين الجنة والأرض" في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينطلق الفيلم الروائي "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار في سينما عقيل بالإمارات العربية المتحدة، وتستمر العروض التجارية للفيلم لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة من ليلة ختام مهرجان ReelPalestine السينمائي 30 يناير حتى 18 فبراير.

وتعتبر سينما عقيل هي المحطة الثانية في جولة الفيلم حول العالم العربي، وكانت بدايتها في مصر بسينما زاوية حيث حصل الفيلم على عروض جماهيرية استمرت لأكثر من شهر.

سينما عقيل هي منصة سينمائية مستقلة، تستقدم أفلام نوعية من كل أنحاء العالم لجمهور الإمارات، من خلال عرض أفلام ونماذج جيدة من تاريخ السينما.

اختير بين الجنة والأرض للمنافسة على جوائز الجولدن جلوب وأكاديمية الفيلم الأوروبي، وخلال مسيرته حصل على العديد من الجوائز الدولية، منها: جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي بمهرجان بوسطن فلسطين السينمائي، جائزة الجمهور بمهرجان أفلام الشرق الأوسط الآن، جائزة أفضل ممثل من مهرجان موسترا دي فالنسيا‎، تنويه خاص من مهرجان أفلام المرأة المتوسطية في لشبونة، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم من مهرجان الأفلام العربية التعاوني.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئان بسر يقلب الأمور تماماً.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسمبورغ، وOktober Films بأيسلندا.