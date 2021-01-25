بسبب صورة.. طليقة خالد عليش تهاجمه وتتهمه باستغلال ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

هاجمت ميما شامي، زوجها السابق الفنان والمذيع خالد عليش، بعدما نشر صورة مع ابنتهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهرا خلالها وهما يستمتعان بوقتهما في إحدى العطلات.

وعبر حسابها بموقع "إنستجرام"، كتبت "ميما"، منتقدة الصورة التي نشرها "عليش"، رفقة ابنتهما، وقالت: "عمر ما كان الحب والأبوة، إن أبويا ينزل صورة لينا ويكتب بحبك، عشان الناس تقول الله ده بيحب بنته وحنين، وينسيّ الناس اللي عمله، الأبوة هي الرجولة والحب، إنك متخليش بنتك محتاجة حاجة، لا ماديا ولا معنويا".

وأضافت: "الأب اللي بيربي ويكبر ويشقى ويصرف ويشيلها، مش انسى بنتي وافتكرها كل شهر مرة، اخدها أصورها واستغلها زي ما كان بيستغل أمها، حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب بالشكل ده، الأبوة مش سوشيال ميديا، محدش يصدق أي حاجة بتتنشر على السوشيال ميديا مش هي دي الحقيقة".

وانفصل خالد عليش عن زوجته ميما شامي بعد خلافات كبيرة نشبت بينهما.