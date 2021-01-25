تامر شلتوت يطلب الدعاء لوالده: "يارب والدي بين يديك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طلب الفنان تامر شلتوت من متابعيه الدعاء لوالده بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

نشر شلتوت صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق: "يا رب يا حنان يا منان يا قادر يا قدير على كل شيء والدي بين يديك.. اكتب له الشفاء العاجل اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجى منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، أرجو من حضراتكم الدعاء لوالدي بالشفاء.. الدعاء يغير القدر.. يا رب".

من ناحية أخرى، آخر أعمال تامر شلتوت مسلسل "الدايرة"، وينتمي لنوعية المسلسلات الطويلة، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، مها أبو عوف، عماد رشاد، إسلام جمال، محمد علي رزق، إيناس كامل، ومن إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج

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