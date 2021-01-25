نبيل الحلفاوي يوجه تحية لحماة الوطن ويبعث سلامًا لأرواح شباب ثورة يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، الشعب المصري بعيد الشرطة الموافق اليوم، 25 يناير.

كتب الحلفاوي، تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تحية لحماة الوطن من الشرطة المصرية في عيدهم ولأرواح شهدائهم البواسل الأحياء عند ربهم يرزقون".

أضاف: "وسلاما لأرواح شباب نقي ممن تحركوا بنية مخلصة صادقة بعيدا عن تربص وتآمر المتآمرين، شباب استشهد أملا في مستقبل أفضل لهذا البلد، ندعو الله أن يتحقق وتسعد أرواحهم الطاهرة".

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان نبيل الحلفاوي في مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا.