فيديو| ابنة صلاح عبدالله تهنئه بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت دنيا ابنة الفنان صلاح عبدالله والدها بعيد ميلاده، الموافق اليوم 25 يناير الجاري.

نشرت دنيا مقطع فيديو لعدة لقطات من الصور تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

علقت دنيا على الفيديو "25 يناير عيد ميلاد روح الروح، كل سنة وانت حبيبي".

من ناحية أخرى كان أخر أعمال صلاح عبدالله مسلسل"اتنين في الصندوق"، بطولة أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمد مصطفى.