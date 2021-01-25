هل يترك جان يامان تركيا من أجل حبيبته الإيطالية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أفادت تقارير صحفية إيطالية أن النجم التركي جان يمان سينتقبل للعيش في إيطاليا، رغبةً منه في البقاء إلى جانب حبيبته الجديدة، وهي المذيعة الإيطالية الشهيرة ديليتا لوتا.

وكانت قد انتشرت في الفترة الماضية صورًا لـ جان يامان بوضع حميمي مع ديليتا لوتا في أحد المطاعم بالعاصمة الإيطالية روما.

وكان قد تم الحديث عن أنّ ديليتا تقوم باستغلال جان لإثارة غيرة حبيبها السابق بعد أن انفصلت عنه مؤخرًا خاصة أنهما لم يلغيا متابعة بعضهما عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

ديليتا أثارت الجدل بعدها عندما نشرت صورة لباقة ورود تلقتها لكنها لم تكشف عن هوية مرسلها في حين أكدت بعض المصادر الصحفية أن هو جان من أرسلها لها.