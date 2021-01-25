جوجو سيوا تعلن مثليتها رسميًا بعد أسبوعٍ من التلميح.. ما ردّ والديها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت النجمة جوجو سيوا (17 عاماً) رسمياً عن انتمائها إلى مجتمع المثليين عبر بثّ مباشر من حسابها على “إنستغرام”، بعد التلميح إلى الموضوع في منشورين سابقين نشرتهما الأسبوع الماضي.

ولفتت نجمة الأطفال الأميركية والمتبارية السابقة في برنامج “Dance Moms” أنها لم تحدّد ميولها الجنسي، وشكرت محبيها ومتابعيها على دعمهم وشاركت معهم كيف صارحت والديها بالموضوع مشيرةً أنّهما كانا متفهمين جداً، قائلةً: “هل تعرفون كيف كان ردّ والدي؟ قال لي إنّ الحب عالمي. لقد كانا على علم. قالت لي أمي إنها شعرت بميولي الجنسي منذ عامين وصارحتني قائلة لا أعتقد أنك تحبين الصبيان فقط ولا بأس بذلك”.

وأثارت النجمة الشهيرة التكهنات في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي بعد مشاركة مقطع فيديو على “تيك توك” وهي تغني أغنية اللايدي غاغا “Born This Way” والتي تعتبر نشيد المثليين ثمّ تلته بصورة لها وهي ترتدي قميصاً تقول إنها تلقته من أحد انسبائها كتب عليه: “أفضل نسيبة مثليّة على الإطلاق”.