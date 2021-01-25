شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل ينفى اختيار جومانة مراد بدلاً من هيفاء وهبي فى "حرب أهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المنتج جمال العدل الاستعانة بالنجمة السورية جومانة مراد في مسلسل "حرب أهلية " للنجمة يسرا، بدلاً من اللبنانية هيفاء وهبى التي كانت مرشحة للمشاركة في المسلسل، ولكنها اعتذرت خوفًا من فيروس كورونا، وأكد العدل في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه تم اختيار فنانة أخرى سوف يعلن عن اسمها خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن يعرض العمل في موسم شهر رمضان المقبل.

هيفاء وهبي كانت من المفترض أن تجسد في مسلسل "حرب أهلية" شخصية "ضرة" الفنانة يسرا، وتمضي الأحداث لتعيش الاثنتان في صراع طوال أحداث العمل، ويشارك في بطولة المسلسل بجوار يسرا الفنانة جميلة عوض، وجارٍ باقي الترشيحات، والعمل من إخراج سامح عبد العزيز

ومن ناحية أخرى تعيش النجمة يسرا فترة نقاهة فى الوقت الحالى بعد شفائها وتعافيها من فيروس كورونا، استعداداً لانطلاق تصوير مشاهدها الأولى من المسلسل.

ويعتبر اسم "حرب أهلية" اسم مؤقت للمسلسل، على أن يتم تغييره لاحقا، حيث يدور العمل في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.

وتنتظر يسرا انتهاء المخرج سامح عبد العزيز من تصوير فيلمه الجديد "تماسيح النيل" ليعقد الجلسة النهائية مع يسرا بطلة المسلسل، ويبدأ صناع العمل فى التحضيرات النهائية للعمل استعداداً لانطلاق التصوير في محاولة للانتهاء من العمل مع الأيام الأولى من شهر رمضان القادم بعد تأخر العمل نسبيا في بدء تصويره، ويواصل أحمد عادل كتابة الحلقات ويسعى لتسليم آخر الحلقات نهاية الشهر القادم.

يسرا قدمت العام الماضى مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى، وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.