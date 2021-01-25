شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان ناعية عبلة الكحلاوي: رحلت الروح إلى خالقها وبقى العلم والعمل واحترامنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة شريهان، عن حزنها الشديد لوفاة الداعية عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 72 عاما، أثر إصابتها بفيروس كورونا، وقالت شريهان فى رسالة على حسابها الرسمى بموقع "تويتر": "رحلت الروح إلى خالقها .. رحل الجسد، وبقي العلم والعمل واحترامنا ودعائنا وحبنا جميعاً لكي وإلى أن نلتقي في الفردوس الأعلى إن شاء الله".

وقدمت الفنانة شريهان، واجب العزاء في الراحلة عبلة الكحلاوي، قائلة: "أعزي المجتمع المصري بجميع فئاته، أعزي جمهورية مصر العربية ونفسي في وفاة الدّاعية والفقيهة الدكتورة المصرية عبله الكحلاوي".



شريهان على تويتر

وتحرك منذ قليل جثمان الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوى، والتى وافتها المنية مساء أمس، عن عمر يناهز 72 عاما، من مسجد الباقيات الصالحات بالمقطم، فى طريقه لمثواه الأخير للدفن فى مقابر العائلة بجوار والدها بالبساتين.

والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

والتحقت الدكتورة عبلة الكحلاوى، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات فى الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهرفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.