شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح العرض المسرحي "من 15 سنة" لفرقة السامر المسرحية واستمراره 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

افتتح أمس العرض المسرحي "من 15 سنة " على مسرح مركز الجيزة الثقافي أمام قاعة سيد درويش، والعرض من إنتاج فرقة السامر المسرحية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية - الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعرض مستمر لمدة 15 يوما والدخول مجانا بالكمامات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية .



مسرحية من 15 سنة

العرض بطولة الفنانين خالد محروس وأشرف شكري، ومصرية ونهال أحمد، ومحمد النبوي، ومحمد أمين وندى عفيفي، وإيهاب عز العرب، وفاطمة زكي ومحمد صبري جمعة، ومحمد بطاوي، وآية عبد المجيد، وشيماء حمدي، وخلود محمد وأحمد هيثم، والأطفال صفوت محمد ويونس النبوي، ومحمد إيهاب ومصطفى عمار والعازفون وليد عبد العزيز، وإبراهيم شلبي ومحمود جمال، وفوكل مارينا جورج وايه مختار، ومساعد مخرج أحمد سعيد وداليا الصاوي، ومخرجون مساعدون محمود شوقي ومحمود علاء وأمل صابر، ومخرج منفذ محمد صفوت، ديكور وملابس محمد فتحي، وإضاءة عز حلمي، وموسيقى وألحان حازم الكفراوي، وأشعار أيمن النمر.



عرض من 15 سنة

العرض مأخوذ عن النص الأدبي «مهاجر بريسبان»، من تأليف جورج شحادة، وتدور الأحداث فيه بإحدى القرى إذ تأتي رسالة لأهل البلد من رجل غريب يوصي فيه بمبلغ ربع مليون جنيه لامرأة كانت على علاقة غير شرعية به من 15 عاما، وأنجب منها ولدا ويريد أن يعرف هذه المرأة حتى تأخذ المبلغ، وتتسبب هذه الرسالة الغامضة في حالة من الجدل داخل القرية، وسرعان ما يتحول فضول أهل القرية لمعرفة صاحبة الربع مليون جنيه إلى ثورة شك بين رجال القرية، والذين يبدأون في تفسير تصرفات وأحداث تتعلق بزوجاتهم في ضوء هذه الرسالة.