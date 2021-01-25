شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صراع الوحوش في التريللر الأول لـ Godzilla vs. Kong قبل طرحه مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم Godzilla vs. Kong، التريللر الرسمي للفيلم وذلك بعد تعديل توقيت عرض الفيلم فى مارس المقبل بدلاً من مايو على منصة HBO Max، كجزء من صفقة غير مسبوقة مع Warner Bros، تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضى.

وكانت قد أعلنت شركة "Legendary Pictures"، أنها ستنتج جزءًا جديدًا من فيلم "Godzill"، ستدمج فيه بين Godzilla وKing Kon، وسيكون الفيلم بعنوان Godzilla vs. King Kong، ويتكلف الفيلم ميزانية ضخمة جدا تصل إلى 200 مليون دولار، وسيطرح بدور العرض السينمائية الأمريكية 2020.

"Godzilla" تصدر إيرادات الشباك الأمريكى فى أول أسبوع عرض له، حيث حقق 93 مليون دولار، والفيلم قامت ببطولته أرون تايلور جونسون، كين واتانبى، إليزابيث أولسن وجولييت بينوشيه، مع ديفيد ستراثيرن وبريان كرانستون، وتعد أفلام جودزيلا من الأفلام الخيالية التى جذبت العديد من المشاهدين كبار وصغار، سواء كانت أفلاما سينمائية أو مغامرات كارتونية.