شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تحتفل بالذكرى العاشرة لألبومها 21.. والجمهور يطالبها بطرح الألبوم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة العالمية أديل – Adele، بالذكرى العاشرة لإصدار ألبوم 21 الى أطلقته فى 2011، بمجموعة من الصور الجديدة لها، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام جلسة تصوير لها لتحتفل بالسنة العاشرة لألبومها الشهير، وكتبت النجمة صاحبة الـ 32 عاماً: "10 سنوات سعيدة، إنه لأمر جنوني أن أتذكر القليل وكيف شعرت قبل عقد من الزمن".



Adele

وسرعان ما تفاعل جمهور النجمة البريطانية معها على المنشور الذى نشرته منذ ساعات، وطالبها الكثيرون بالإعلان عن موعد البومها الجديد الذى طال انتظاره والذى كشفت عنه الكثير من التقارير مسبقاً عن اقتراب انتهائها من تسجيله.

21 هو الألبوم الذي أطلق شهرة Adele ونجاحها على المستوى الدولي، حيث أصبحت غالبية الأغانى أسماء شهيرة فى عالم الموسيقي.

وكانت قد كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن توصل Adele، إلى اتفاق تسوية للطلاق مع زوجها سيمون كونيكي، بعد عامين من أنفصالهما، لتنتهي قصة الحب التي بدأت فى 2011.

ووفقاً لصحيفة الديلى ميل البريطانية، فإن النجمة العالمية صاحبة الـ 32 عاماً، توصلت إلى اتفاق تسوية مع زوجها سيمون بقيمة 171 مليون دولار، والذي تقدمها به الى المحكمة يوم 15 يناير الماضى، وقال ممثل النجمة البريطانية فى بيان: "انفصلت أديل وسيمون، إنهما ملتزمان بتربية ابنهما معًا على المحبة".