شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب وابنه يوسف يطعمان الحمام فى ساحة المسجد النبوى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد رجب على التفاعل مع متابعيه بتوثيق زيارته للمسجد النبوى الشريف، وذلك عبر فيديو ظهر فيه بصحبة نجله يوسف، أثناء محاولته إطعام الحمام في ساحة المسجد، حيث ظهر منذ بداية الفيديو وهو يقترب من الحمام الموجود بالساحة ويلقى الطعام له.



محمد رجب أثناء اطعامه الحمام بساحة المسجد النبوى

وتلك ليست المرة الأولى الذى يشارك فيها محمد رجب متابعيه بصور له من المسجد النبوى، حيث ظهر مؤخراً فى صورة أخرى قبل أن تعرض آخر حلقات مسلسل "ضربة معلم" السبت الماضى.



محمد رجب يقوم بإطعام حمام المسجد النبوى

وبدأت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضربة معلم" بعدد من المشاهد الرومانسية بين جابر "محمد رجب"، وليلى " هاجر أحمد "، حيث فاجأ جابر ليلى بموعد رومانسى على يخت وسط البحر على أنغام الكمان، واستكملا للمفاجأة كشف جابر لـ ليلى عن مدى حبه لها من خلال لافتات مكتوب عليها بحبك يا ليلى يحملها الغواصين بعرض البحر، وهذا ما جعل ليلى تشعر بالطمأنينة وسط أحضان حبيبها جابر، خاصة بعد قضاء إجازة رومانسية بالعين السخنة.

واستمرت الحلقة فى إطار من الإثارة، ففى اللحظة التى كان يشاهد فيها جابر (محمد رجب) فيديوهات ليلى (هاجر أحمد) وهو تتحدث عن حملها فى البداية واللحظات الأخيرة من حملها تفاجأ بدخول صلاح (محمد نجاتى) إلى منزله ويخبر ليلى أن منصور أرسل رجالا ليقتلوا جابر، فترث ليلى، ويستطيع منصور السيطرة على الشركتين، فيذهب جابر إلى فيلته سريعا ليجد ليلى على وشك الولادة، وعند خروجها من الفيلا تطلق النار على جابر، ولكن الطلقة تصيب ليلى.



رجب على انستجرام واختتمت الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضربة معلم" بمشهد دامٍ، فعند وصول جابر (محمد رجب) إلى الفيلا ليأخذ ليلى (هاجر أحمد) إلى المستشفى حتى تلد، أُطلق النار عليها وأصيبت ليلى بالرصاص، وهي على شك الولادة في مشهد مؤثر، حيث سقطت ليلى فى حضن جابر وسط صرخاته وانهياره، ولحسن الحظ لم تتوفَّ ليلى في اللحظات الأولى بعد إطلاق الرصاص عليها، وأخذها جابر إلى الطوارئ، ودخلت على الفور إلى غرفة العمليات.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.