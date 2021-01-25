شكرا لقرائتكم خبر عن مصباح الخير.. محمد رمضان يحتفل بنجاح أغنية "مصباح علاء الدين" على طريقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان محمد رمضان، الاحتفال بنجاح أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين"، التى طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث نشر صورة من كليب الأغنية عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب فى تعليقه عليها "مصباح الخير".

وكان قد احتفى رمضان، بتربع كليبه على المركز الأول بتريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد ساعات من عرضه عبر قناته الرسمية، محققاً أكثر من 2.1 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى أكثر من 192 ألف إعجاب من قبل متابعيه، وظهرت حنين محمد رمضان، ابنة الفنان محمد رمضان، فى الكليب، وسرعان ما خطفت الأنظار اليها بعد ظهورها فى أكثر من مشهد مع والدها فى الكليب وهى تجلس بجواره فى سيارته الفارهة التى يقودها فى الكليب.

وتقول كلمات الأغنية: "من صغرى كنت شايف.. وأنا بلمس النجوم.. ولا عمرى كنت خايف.. كل أما أقع بقوم.. وحلمت بالبطولة.. جايلك يا صفوف يا أولى.. وآدى حلم الطفولة.. أهو اتحقق فى يوم، ماكانش ليا واسطة.. مادعكتش الفانوس.. بالعكس حلمت حلم.. كان رؤية مش كابوس.. والناس الطيبين.. واقفين مستجدعين.. هما ودعوة أمى.. مصباح علاء الدين.. من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم.. أعدائى يكتروا يختفوا يظهروا مافرقش معايا الهجوم.. لما أنا مش فارق معاك.. والناس كلها وياك.. اسأل عيلتك تقولك.. بنشوفه من وراك".