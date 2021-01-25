شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد يوسف شاهين.. اقتحم غرفة نوم يسرا وطلب من نيللى كريم إجراء تجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير يوسف شاهين، والذى يعد من أهم مخرجى السينما المصرية بسبب خروجه خارج الصندوق بأفكار مختلفة من خلال أفلام جعلته أكثر تميزا، وأصبحت أفلامه من أهم ما قدم في السينما المصرية وعلامة كبيرة في تراث الفن المصرى، مثل: صراع في الوادى، الناصر صلاح الدين، باب الحديد، ولم تكن موهبته فقط في الإخراج ولكنه شارك في الكثير من الأفلام بالتمثيل وتألق خلالها بشكل كبير.



يوسف شاهين ويسرا

تميز المخرج الكبير يوسف شاهين جعل الكثير من النجوم يتسابقون للعمل معه لاكتساب الخبرة من جهة، والشهرة والنجاح والأضواء من جهة أخرى، فكان يوسف شاهين من أهم عناصر العمل الناجح في السينما المصرية، ودائما ما نسمع عن مواقف جمعت نجوم ونجمات الفن مع المخرج يوسف شاهين أغلبها ذات طابع كوميدى ومضحك، واليوم نبرز موقفين من حياته مع النجمتان يسرا ونيللى كريم.

فقد كشفت النجمة الكبيرة يسرا أن المخرج يوسف شاهين أقتحم غرفة نومها من أجل اقناعها بالموافقة على العمل معه في فيلم، قائلة: يوسف شاهين شاهدنى بالصدفة أثناء عرض فيلم "الإنسان يعيش مرة واحدة" وطلب من مساعديه إحضارى، وبالفعل اتصل بي الفنان سيف عبد الرحمن، فاعتذرت له لأنني لا أفهم أفلامه ولكنه أقنعني بالحضور، وذهبت بالفعل للقاء شاهين ولكنه تركني طويلاً في غرفة الانتظار بمكتبه وبعدها خرج وسألني: "أنت طويلة كدة ليه"، فأجبته "يعني أعمل لك ايه في طولى وبعدين الأستاذ نور الشريف طويل" فرد قائلاً: "وكمان لمضة".

وأضافت النجمة يسرا: بعدها أعطاني سيناريو فيلم "حدوتة مصرية" وطلب مني قراءته واعتزال كل الناس، ثم طلب مني مغادرة المكتب، وقمت فعلا بقراءة السيناريو 10 مرات في ليلة واحدة ولم أفهم كلمة واحدة، فقررت الاعتذار منه ولكن بطريقة غير مباشرة وكتبت خطاباً له وبررت اعتذاري بارتباطي بتصوير أعمال أخرى رغم أنني لم أكن متعاقدة على أي عمل، ومرت ثلاثة شهور على الواقعة وكنت مقيمة وقتها عند خالتي، وفوجئت بيوسف شاهين يقتحم غرفة نومي وأيقظني من النوم واصطحبني من السرير وطلب مني فتح خزانة الملابس واختيار أزياء تناسب شخصية زوجة البطل.

يوسف شاهين ونيللى كريم

أما الموقف الذى جمع يوسف شاهين بالنجمة نيللى كريم فهو طلبه منه بإجراء عملية تجميل في أنفها، وهو الطلب الذي استقبلته ضاحكةً قائلة: يوسف شاهين كان بيعمل فيلم "اسكندرية نيويورك" وطلب منى مقابلة وذهبت بالفعل ولكنه لم يتحدث معى في أي شغل، وذهبت الى منزلى وطلب مقابلتى مرة أخرى ولم يتحدث أيضا في شيء، وفى المرة الثالثة طلب منى المشاركة معه في الفيلم ولكنه قال لى: "مش عاوزة تعملى عملية في أنفك"، فقلت له "لما انت تعملها أن هبقى أعملها".