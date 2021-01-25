شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة صينية تغنى "انت ايه" لـ نانسى عجرم بأداء رائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت فتاة صينية في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي تغني أغنية "أنت ايه" للنجمة اللبنانية نانسي عجرم، وأدت الفتاة الصينية الأغنية بصورة رائعة، ولاقت طريقة غنائها تفاعلا كبيرا من رواد مواقع السوشيال ميديا إعجابا بصوتها ووصول أغاني نانسي عجرم إلى العالمية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع أغنية "أنت ايه" للفتاة الصينية، وأرجع البعض هذا التفاعل الكبير مع الأغنية إلى أن الفتاة تغني باللغة العربية الصعبة عليها، خاصة وأن الأغنية باللهجة المصرية، وأقدمت عجرم على إعادة نشر الأغنية على حسابها بموقع "تويتر".



الفتاة الصينية تغنى



فتاة صينية تغنى لنانسى عجرم

كان المكتب الإعلامى للنجمة اللبنانية نانسى عجرم، قد أصدر بيانا نفى فيه الأنباء المتداولة حول استعدادها للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، لإحياء حفل غنائى، فى شهر فبراير المقبل، على خشبة مسرح "الأولمبيا" الشهير، مشيرًا إلى أن الحفل كان محددا فى وقت لاحق إلى أنه تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة وتداعيات فيروس كورونا.

وكتب المكتب الإعلامى للنجمة اللبنانية نانسى عجرم، عبر حسابه على تويتر: "يهم مكتب الفنانة نانسى عجرم، أن يوضح أن كل الأخبار المنتشرة حول استعدادها لإحياء حفل غنائى فى الأولمبيا بباريس فى فبراير غير صحيحة، الحفل كان قد تم تأجيله بسبب الأوضاع الراهنة وتداعيات فيروس كورونا، على أن يتم الإعلان رسميًا عن موعد لاحق للحفل لدى تحديده".

وأحيت الفنانة نانسى عجرم مؤخرا، حفلة رأس السنة التى نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث غنت "آه ونص" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع طارق مدكور، كما قدمت أغنية "ياطبطب وأدلع"، وأغنية "حاسه بيك"، كما غنت نانسى أغنية "لون عيونك" ألحان طارق أبو جودة، أغنية "أخاصمك آه"، كلمات فوزى إبراهيم، ألحان محمد سعد، واختتمت الحفل بأغنية "ملوك الجدعنة"، بعدما أشعلت الأجواء بالغناء والرقص على المسرح.