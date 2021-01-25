شكرا لقرائتكم خبر عن توبا تبدأ تصوير "ابنة السفير" بدلا من نسليهان اتاجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت النجمة توبا بويوكوستون إلى مدينة بودرم لبدء تصوير مشاهدها في مسلسل "ابنة السفير"، بعدما انضمت لفريق عمل المسلسل الاسبوع الماضي، وتقوم توبا بدور نارين بدلا من النجمة نسليهان اتاجول والتي اعتذرت عن استكمال حلقات الجزء الثاني عن مسلسل "ابنة السفير" بشكل نهائي بسبب إصابتها بمرض متلازمة الأمعاء الذي يحتاج إلى الراحة التامة.



توبا بويوكوستن



نسليهان اتاجول

وقالت نسليهان اتاجول،علي الانستجرام الخاص بها: "هنا الوقت لأقول مع السلامة لشخصية نارين المرأة التي شعرت بها كثيرا عند تجسيدها..رغم أنني تصالحت مع جسدي.. لكن جسدي لم يساعدني.. تحياتي لفريق عمل مسلسل ابنة السفير وشكرا لأصدقائي وجمهوري الكبير على كل هذا الحب، ألتقي بكم قريبا في قصة جديدة".

وتوبا بويوكوستون اصطحبت ابنتها التوأم من زوجها السابق الممثل التركي انور صلاياك إلى مدينة بودرم لكي تبقيان معها خلال فترة التصوير.

بهذا تلتقي توبا بويوكوستن للمرة الثانية بالممثل التركي انجين اكيورك الذي سبق وشاركها بطولة مسلسل "العشق الأسود" الذي عرض في 2014، وحقق نجاحا كبيرا.

يذكر أن المسلسل الذي تدور أحداثه حول علاقة حب تجمع بين ابنة سفير وفلاحٍ بسيط، وتغيب يوم زفافها الذي يتفقان عليه لتظهر من جديد في زفافه من امرأةٍ أخرى وقد أنجبت له طفلة، وسط أحداثٍ عائلية متشابكة، حصد الكثير من نسب المشاهدة وتمكن من أن يكون المسلسل الأكثر حديثا عبر منصات التواصل الاجتماعي.