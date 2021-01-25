شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر ينشر صورة للحظة اعتقاله منذ 7 سنوات.. ويذكر تفاصيل تجربة غيرت حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذكر النجم الكندى العالمى جاستن بيبر، أقسى لحظات حياته عندما تم القبض عليه قبل 7 سنوات وهو يتسابق فى الشوارع، واتهامه بالقيادة بدون رخصة والقيادة تحت تأثير الكحول ومقاومة الاعتقال فى ميامى عندما كان عمره 19 عامًا.



جاستن بيبر

واختار جاستن الاحتفال بالذكرى السنوية للتجربة القاسية، هذا العام، بنشر تدوينة على إنستجرام لإحدى صوره مكبل اليدين، وعلق عليها: "فى مثل ذلك اليوم منذ 7 سنوات، تم اعتقالي، لم يكن ذلك أفضل أوقاتي، لست فخورًا بما كنت عليه فى ذلك الوقت، لقد كنت أتألم، غير سعيد، مرتبك، غاضب، ومشتت".



Justin Bieber

وأضاف: "لقد وضعنى الله فى طريق طويل ومنذ ذلك الحين أدركت أن الله كان قريبًا مني، كما هو الآن"، كما وجه نصيحة لمتابعيه بأن يجعلوا ماضيهم تذكرة لمنح الله، وألا يسمحوا للخزى والعار بأن يفسد يومهم.



جاستن بيبر بعد اعتقاله

وتم إلقاء القبض على جاستن بيبر فى عام 2014 للاشتباه فى قيامه بسباق شوارع، ووجهت إليه فيما بعد تهمة القيادة تحت تأثير المخدرات ومقاومة الاعتقال، وأظهر تقرير الشرطة فى وقت لاحق وجود مادتى "رباعى هيدرو كانابينول و زانكس" فى دمائه أثناء الحادث.

وبعد انتشار خبر اعتقاله، وقع جمهور بيبر على عريضة لترحيل المغنى من الولايات المتحدة، وجمعت العريضة أكثر من 270 ألف توقيع، وعقب ذلك، أقر بيبر بأنه مذنب لمقاومة ضابط شرطة، بالإضافة إلى القيادة دون عناية واهتمام، ودفع غرامة مالية وتكليفه بحضور دورة إدارة الغضب وبرنامج يركز على مخاطر القيادة المتهورة والتبرع لجمعية خيرية.

على جانب آخر، قرر النجم العالمى جاستين بيبر أن يبدأ عام 2021 بإطلاق كليب "Anyone" والذى حصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم.

واستطاع كليب "Anyone" الذى ظهر به بيبر وهو"ملاكم " أن يحقق نسبة مشاهدة كبيرة تخطت الـ 41.5 مليون مشاهدة على قناة جاستين بيبربموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " وذلك خلال 20 يوما من إطلاق الكليب، كما حصد العمل أيضا 1.3 مليون LIKES .