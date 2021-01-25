شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبى راشد تحتفل بأجواء الشتاء وتلعب مع ابنتها وسط الثلوج.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء مفعمة بالمرح والبهجة واللعب، ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد، وهى تلعب وسط الثلوج، ونشرت ريا أبى راشد فيديوهات وصور لها عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، وظهرت وهي ترتدى بالطو أسود طويل وقبعة رمادية على رأسها وحذاء أبيض طويل، ثم انطلقت للعب على الثلوج وقذف كرات الثلج ابتهاجا بالأجواء الشتوية.

وعبرت الإعلامية ريا أبي راشد، عن سعادتها بالأجواء الشتوية ومرحها باللعب وسط الثلوج قائلة: "تلج تلج عم بتشتي الدنيا تلج.. صنع الذكريات"، كما ظهرت فى مقطع الفيديو الذى شاركته مع الجمهور، وهى تلعب فى الثلج مع ابنتها الصغيرة التى ميزت إطلالتها الشتوية بجاكيت أحمر ثقيل.



رايا ابى راشد

ريّا أبي راشد، مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003، ومنذ عام 2010 وهي تقوم بتقديم برنامج المواهب الشهير أرابز جوت تالنت إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص سكووب الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.



من اللعب وسط الثلوج



اطلالة رايا ابى راشد

وخلال الشهر الماضي، حاورت الإعلامية ريا أبي راشد ، الممثل البريطاني روفوس سيويل، بطل فيلم "الأب" الذي شارك فى مهرجان القاهرة السينمائى بدار الأوبرا المصرية.

ريا تلعب فى الثلج مع ابنتها

الفيلم يقدم فيه دور الأب، أنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها؛ الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.