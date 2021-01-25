بصوت هيثم سعيد.. شركة “لايف ستايلز ستوديوز” تُهدي مصر أغنية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أغنية وطنية مهداة الى الشعب المصري بصوت الفنان المصري هيثم سعيد.

الأغنية الوطنية تحمل اسم “بصوت مصري أصيل”، وهي من كلمات محمد حسن معوض، الحان عمرو صفاء وتوزيع عمر اسماعيل، صدرت على طريقة الفيديو كليب من توقيع المخرجة بتول عرفة التي نقلت بالصورة جمال مصر، بالاضافة الى الاماكن السياحية المبهرة التي تتمتع بها أم الدنيا وطيبة شعبها.

نفيد بالذكر أن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” سبق وأهدت الشعب المصري أغنية وطنية بعنوان “عشانك يا مصر” تزامنًا مع إحتفالات نصر ٦ أكتوبر.

الأغنية أداها كورال مجموعة أبناء مصر وهم احمد عفت، اسامة الخولي، وليد حيدر، سماح عبدالله ومها احمد، وهي من كلمات واشراف عام وليد دسوقي، الحان خالد جنيدي، توزيع موسيقي ميكس وماستر ياسر ماجد واخراج أحمد غنيم.