رغم اتهامها بازدراء الأديان..هذه الأغنية الأنجح لـ أصالة في ألبومها الخليجي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أصدرت الفنانة السورية أصالة نصري ألبومها الجديد “لا تستسلم” في العام الماضي، وتضمن مجموعة كبيرة من الأغنيات باللهجة الخليجية، خصّت بها جمهورها في الخليج بعد غيابٍ دام أربع سنوات عن تقديمها أغنيات خليجية من منذ تاريخ إصدار ألبوم “أعلق الدنيا” عام 2016.

ألبوم “لا تستسلم” نال نصيبه من الإنتقادات التي طالت أصالة، فتعرضت الفنانة السورية لحملة تنمر وأذى شديدين على شكل هجوم وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أغنية “رفقًا” التي اعتبرتها الناشطات إهانة للمرأة وتعكس صورة الضعف. ودشن النشطاء وسم “اخرسي أصالة” عبر موقع تويتر مؤكدين أن هذه الأغنية لا تمثل النساء القويات في الوطن العربي. وهاجمت بعض الناشطات أصالة وطالبنها بألا تتحدث بلسان المرأة بطريقة ذكورية، بينما طالبتها أخريات باعتزال الفن والغناء واصفات صوتها بالنشاز.

ووصل الجدل حول أغنية “رفقًا” إلى القضاء المصري حيث تقدم المحامي المصري سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد أصالة “لاقتباسها جزءًا من حديث للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الأغنية، معتبرًا أن ما جاء قامت به أصالة يعد ازدراءً للأديان.

في مقابل ذلك، حققت بعض أغاني ألبوم أصالة “لا تستسلم” انتشارًا لافتًا عبر المنصات الإلكترونية، وقد تكون أبرزها أغنية “إشتقت لك” التي حصدت أكثر من 25 مليون مشاهدة لتكون بذلك الأغنية الأكثر مشاهدة بين كل أغنيات الألبوم.

وأغنية “إشتقت لك” من كلمات العاليه (شموخ العقلا)، وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع خالد عز، وايقاعات ابراهيم حسن، ومكس وماستر جاسم محمد.

نفيد بالذكر أن ألبوم أصالة تضمن

ويضم ألبوم أصالة “لا تستسلم” 20 أغنية وهي “أنا معك”، “والله وتفارقنا”، “بيان”، “رفقًا”، “وش كنت أقول”، “دروب الأماني”، “ألمحك”، “سوي”، “لا تستسلم”، “غمض عيونك”، “ما عرفت أنطق”، “يلطف بحالي”، “إشتقت لك”، “نعم أشتاق”، “أنا عمري”، “نظرتي”، “يا مثبت”، “غيمتك هلت”، و”يوم لي”.