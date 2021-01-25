محاطا بالنساء.. عمرو دياب في عيد ميلاد خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، من حفل عيد ميلاد خاص شهد حضور "الهضبة" عمرو دياب، مؤكدين أن الحفل أقيم في دبي.

ويظهر "الهضبة" في الفيديو إلى جوار صاحبة عيد الميلاد، التي حرص على تهنئتها بهذه المناسبة، كما كان محاطا بالنساء أثناء غناء أغنية عيد الميلاد.

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح مؤخرا ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" عبر التطبيقات الإليكترونية المختلفة.

وحصد الفنان عمرو دياب لقب أفضل ألبوم غنائي في 2020، بألبومه "سهران" الذي طرحه مؤخرًا، في استفتاء ET بالعربي.