"العظيمة".. نهال عنبر تنعى عبلة الكحلاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة نهال عنبر، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، التي وافتها المنية أمس الأحد، عن عمر يناهز 72 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

نشرت نهال صورة "الكحلاوي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ربنا يرحمها برحمته الواسعة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، الدكتورة العظيمة عبلة الكحلاوي".

وأعلنت أسرة الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، إقامة صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر، اليوم الاثنين، في مسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي بالهضبة الوسطى بالمقطم، أمام مجمع الباقيات الصالحات.