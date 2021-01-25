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ابنة رجاء الجداوي تنعى الداعية عبلة الكحلاوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، التي وافتها المنية أمس الأحد، عن عمر يناهز 72 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس المستجد.

نشرت أميرة صورة "الكحلاوي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ألف رحمة ونور يارب، الغالية على العائلة كلها، في الجنة ونعيمها إن شاء الله".

وأعلنت أسرة الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، إقامة صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر، اليوم الاثنين، في مسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي بالهضبة الوسطى بالمقطم، أمام مجمع الباقيات الصالحات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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